WZC verder na spektakelstuk, Oeken neemt eerste horde

Tweede klasse Vorden maakt het ‘onmogelij­ke’ waar en heeft handhaving binnen handbereik: ‘Dat gaat goed komen’

Voor het eerst in acht seizoenen tijd was Vorden na de winterstop verwikkeld in de strijd tegen degradatie. Maar de Achterhoekse formatie lijkt het seizoen dankzij een 1-4 overwinning op Witkampers tot een goed einde te gaan brengen. Voor de Larense ploeg wacht er daarentegen een zenuwslopend slot van de competitie.