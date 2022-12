Yakup Ece heeft zijn plek onder de lat verdiend bij Columbia: ‘We hadden vandaag de goede focus’

eerste klasse Herboldt rook aan profvoet­bal maar is blij bij WSV: ‘Ik zie het vooral als leerzaam avon­tuur’

APELDOORN - Hij mocht een jaartje ruiken aan een professionele voetbalomgeving, nu is hij alweer enkele seizoenen terug bij zijn jeugdliefde, WSV. Jorrel Herboldt speelde even voor Vitesse in Arnhem en is vooral blij met de ervaringen die hij daar opdeed. Zondagmiddag stuntte hij met de Apeldoornse eersteklasser door de ongenaakbare koploper De Bataven met 2-1 te verslaan. ,,Wij hebben gewoon heel veel zelfvertrouwen in deze fase.”

