Yander Zandbergen, de Tadic van Flevo Boys, vervult de hoofdrol bij overwinning tegen Berkum

Zandbergen is een kind van Flevo Boys. Echt opgevallen is de aanvaller of middenvelder (26) de laatste jaren niet, maar dat kan er ook mee te maken hebben dat hij drie seizoenen bij Zeerobben heeft gespeeld. Voetballen in Harlingen was goed te combineren met studeren in Leeuwarden. En Zandbergen trof er met trainer Arjen Postma een oude bekende, dat scheelde ook.