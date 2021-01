Yildirim verlaat SVZW, hij is toe aan volgende stap én wekelijks voetbal

TRAINERSCARROUSEL Oud-prof Ter Avest nieuwe trainer van Voorwaarts Twello

12 januari Berthil ter Avest is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Voorwaarts. De oud-prof van FC Twente, De Graafschap, Roda JC en FC Groningen volgt bij de Twellose eersteklasser Jochem de Weerdt op. Hij was drie jaar werkzaam in Twello.