Youssef el Hammouchi voltrekt voor NSC eigenhandig het vonnis tegen zijn oude club de Meern

Overzicht Apeldoorn/Veluwe NSC Nijkerk heeft de smaak te pakken, CSV Apeldoorn onderuit in Huizen en pupillenze­ge voor EFC’58

Nadat het (meeste) competitievoetbal even een weekje stil lag in verband met bekervoetbal, is het dit weekend weer terug. Bekijk hieronder de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van alle wedstrijden uit de regio Apeldoorn en Veluwe. Het overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

14:58