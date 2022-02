Yumé Ramos is weer ouderwets belangrijk voor winnend Flevo Boys

Voetballend kon Flevo Boys verrassend goed mee met de thuisploeg. Net als in vorige wedstrijden resulteerde dit aanvankelijk niet in resultaat. Vanuit vrije trappen incasseerde Flevo Boys twee tegengoals in een seizoen waarin de ploeg toch al niet uitblinkt in standaardsituaties. Thomas Potters raakte voor rust de paal. Kjelt Jager zorgde met zijn goal voor de 2-1 ruststand.

Na rust was het meeste balbezit voor Eemdijk, maar de punten gingen mee in de bus naar Emmeloord. Yumé Ramos (35) toonde zich met twee treffers weer die topschutter van weleer. De spits, die volgend seizoen in zijn woonplaats Winsum speelt, wil met een goed gevoel afscheid nemen van Flevo Boys. ,,Die coronatijd was wel een aanslag op mijn prestaties, maar ik voel dat ik steeds fitter en sterker word. Bovendien is het lekker om na zoveel nederlagen weer belangrijk te zijn. Ik ben nog in staat om uit het niets te scoren. Dat moet de ploeg vertrouwen geven.”