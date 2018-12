Yves Heskamp gaat door bij USV

Heskamp is bezig aan zijn eerste seizoen bij de zondag derdeklasser uit Nieuwleusen. Hiervoor stond de inwoner van Meppel twee jaar aan het roer bij vijfdeklasser MSC, op zaterdagmiddag.

,,Ik heb het goed naar mijn zin bij deze club”, vertelt de oud-spits van onder meer Spakenburg, SC Genemuiden en Be Quick’28. ,,USV is net als ik ambitieus en draait op betrokken mensen. Daar verbind ik me graag een tweede seizoen aan.”