Yves Heskamp weet dat hij in Ommen gaat trainen, bij OZC of FC Ommen

TRAINERSCARROUSELOf OZC en OVC’21 nu samengaan en FC Ommen worden of niet. Yves Heskamp is komend seizoen hoofdtrainer in Ommen. De Meppeler (46) staat nu nog onder contract bij zondag derdeklasser USV uit Nieuwleusen, waar hij bezig is aan zijn derde jaar.

Heskamp, die nadrukkelijk op zoek was naar een zaterdagvereniging en eerder MSC zaterdag trainde, is de opvolger van Martijn Berger. De oud-speler van OZC maakte begin december na drie seizoenen zijn vertrek kenbaar bij de club. Dat had onder meer te maken met de mogelijke fusie tussen de twee Ommer clubs. Wat er met Freek Goeree, de huidige trainer van OVC’21 gebeurt als de fusie doorgaat, is op dit moment nog niet duidelijk.

Stemmen

Overigens is de voetbalfusie ook nog niet zeker. Een gezamenlijke stuurgroep onder leiding van Ommenaar en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB Jan Smit is er volop mee bezig. De leden van beide clubs stemmen in februari over het al dan niet samengaan.

De besturen van OZC en OVC’21 wilden niet wachten op dat besluit en gingen gezamenlijk op zoek naar een hoofdtrainer voor de mogelijke fusieclub, die net als OZC gaat spelen in de derde klasse. Die is in de persoon van Yves Heskamp nu dus gevonden.

,,Indien de stemming zou uitwijzen dat een fusie niet haalbaar is, dan zal de gekozen kandidaat de nieuwe hoofdtrainer van OZC worden”, zo staat te lezen op de website van OZC.