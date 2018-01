Zaalkeeper Yuzgec weer met Turkije op oefenstage

Daar gaat hij tot en met vrijdag in trainingskamp met de nationale ploeg. Vrijdag vliegt hij met Turkije naar Denemarken op zaterdag en zondag in Kopenhagen een oefenwedstrijd tegen Denemarken te spelen. Yuzgec is blij met de nieuwe uitnodiging, nadat de keeper van eredivisonist WSV begin december al een oefenstage met Turkije meemaakte in Moldavië. ,,Leuk dat het zo een vervolg krijgt en dat de Turkse bondscoach me nog een keer in actie wil zien. Ik kan weer laten zien wat ik kan en hoop weer een kans te krijgen.''