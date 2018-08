Zaalvoetbalsters uitgeschakeld in EK-kwalificatie

Nederland moest na de eerste wedstrijd tegen Zweden (4-5) winnen van de zuiderburen om in de race te blijven. Schepers zorgde voor 1-0 en 3-1, maar het was onvoldoende voor de zege. En niet genoeg voor kwalificatie, omdat alleen de winnaar van de poule in Newry (Noord-Ierland) doorgaat naar de volgende ronde.