ZAC en trainer Beijen gaan na vier seizoenen uit elkaar

CSV Apeldoorn vindt kans op versprei­ding coronavi­rus te groot en sluit deuren sportpark

10 december Voetbalvereniging CSV Apeldoorn heeft per direct het sportpark gesloten. Waar de jeugd nog gewoon mocht trainen, is sinds woensdagavond laat een streep door alle voetbalactiviteiten gezet. ,,We kunnen niet door blijven sporten als de scholen hier om de hoek dichtgaan.”