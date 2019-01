ZAC en trainer John Beijen gaan samen verder

SPELERSCARROUSEL Van Beek zoveelste die vertrekt bij CSV Apeldoorn

15:29 Bij CSV Apeldoorn vindt een ware leegloop plaats. Richard van Beek is de volgende in het rijtje van spelers die komende zomer de zaterdaghoofdklasser verlaat. Melvin Bresser, Patrick Jansen, Maikel Lange en Maarten Boeve namen die beslissing al eerder. Lucas Scala en Oguzhan Sahin zijn zelfs al per direct weg.