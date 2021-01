ZAC heeft gekozen: Arnie Pot komt in de plaats van John Beijen

Pot is dit seizoen bij geen enkele club betrokken, nadat hij in de zomer verrassend opstapte als assistent-trainer van SC Genemuiden. De ervaren trainer (49) maakte als hoofdverantwoordelijke vooral naam bij Be Quick'28, waar Pot eerder als speler kampioen was geworden in de hoofdklasse. Trainer Pot leidde Be Quick'28 via een kampioenschap naar de eerste klasse (2015). Hij was ook hoofdtrainer van CSV'28.