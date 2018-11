ZAC heeft periodetitel bijna binnen na ruime winst

Het kan eigenlijk niet meer misgaan voor ZAC: met nog een wedstrijd te gaan in de eerste periode staat de ploeg ruim aan kop in de Derde Klasse C. ,,Lekker dat we die periodetitel nu kunnen pakken.”

Op deze inhaalzaterdag was een aantal spelers van Zwolsche Boys afgereisd naar Windesheim om VSW aan te moedigen. Bij puntverlies van koploper ZAC zou Zwolsche Boys namelijk ook nog aanspraak kunnen maken op de periodetitel. Binnen twintig minuten gaven zij die illusie echter al op. ,,VSW gaat nooit winnen”, zeiden ze tegen elkaar.

Dat klopte met de krachtsverhoudingen op het veld: VSW kwam nauwelijks op de helft van ZAC, voornamelijk omdat de bezoekers steeds fel op hun tegenstander jaagden. In die eerste twintig minuten lukte het VSW welgeteld een keer om de bal vaker dan vijf keer over te spelen, en van die zes passes waren er vier achteruit.

Toch was het VSW dat in de 34ste minuut op voorsprong kwam. De eerste kans was direct raak: Joey Platenkamp was zoals zo vaak de gevierde man. Op slag van rust werd het evenwicht echter al hersteld door een afstandsschot van Lex Heimerikx.

De tweede helft werd duidelijk waarom ZAC koploper is in de Derde Klasse: in de 62ste en 65ste minuut liep de ploeg snel uit naar 1-3, waarna het de wedstrijd professioneel uitvoetbalde. In de laatste vijf minuten scoorde ZAC nog twee keer, waardoor de ploeg nu niet alleen drie punten meer heeft dan naaste belager Zwolsche Boys, maar ook een doelsaldo van +15, tegen +9 van de concurrent.

,,Die periodetitel ligt inderdaad voor het grijpen”, gaf trainer John Beijen toe. “Maar het gaat er om dat we dit seizoen wedstrijden blijven winnen en vooral plezier blijven houden in het spel. Dat lukt tot nu toe erg goed.” De 1-5 was in elk geval een terechte uitslag.