ZAC krijgt hulp en viert titel in derde klasse

ZAC had het doel om te winnen in Doornspijk, zodat het een week later op eigen veld tegen VSW kampioen kon worden. De verwachting was dat Rouveen wel af zou rekenen met Hulshorst. Dat gebeurde dus niet, maar ZAC had het zelf ook niet makkelijk met DSV’61. Bart Mylanus (kopbal) en Robbin Bastiaan (prachtige vrije trap) zorgden twee keer voor een voorsprong, maar Jeffrey Schreurs maakte tweemaal gelijk voor een 2-2 ruststand.

DSV’61 kwam vervolgens furieus uit de kleedkamer met kansen voor Johan Versluis en Henrick Blaauw. Die storm ging echter al snel weer liggen, maar ZAC kwam een halfuur lang totaal niet aan voetballen toe. Het had de hulp van de Doornspijkers nodig om rond de 75ste minuut twee keer te scoren. Doelman Thijs Markus liet een schot van Lex Heimerikx los en zag de bal in het doel glippen. Even later was hij kansloos, toen weer Heimerikx schoot. Alleen nu zat er een been van een ploeggenoot tussen, waardoor de bal de andere hoek in ging. Bastiaan scoorde in de laatste minuut nog een vijfde, waarna vanaf de bank meteen het feestgedruis werd ingezet.