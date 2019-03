ZAC laat zege tegen BAS in slotfase glippen

De topploegen in 3C deden weinig voor elkaar onder in Zwolle, waar Joost Ottens voor het eerste grote gevaar zorgde met een pegel die op de lat uiteen spatte. In de rebound was zijn aanvalsmaatje Robbin Bastiaan ook nog dichtbij met een kopbal. Na een minuut of twintig was aanvoerder Okke Scholten belangrijk voor ZAC door een inzet van routinier Stefan Tolhoek net voor de doellijn weg te koppen.