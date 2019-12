Zachtaardige druktemaker wil ook na dertig jaar trainerschap nog geen stropdas

In een kleine dertig jaar groeide Ligtenberg met vijf kampioenschappen en zes promoties niet alleen uit tot een succesvolle trainer, maar ook tot een zeer geliefde.

Dat bleek de afgelopen tweeënhalve week wel, toen hij bij zijn dorpsclub Ruurlo even als interim de taken overnam van Wouter Schouten. De hoofdtrainer verloor onlangs zijn ernstig zieke moeder, maar staat zondag weer langs de lijn in de derby in 3C bij Witkampers.

Quote Net zo belangrijk als successen, is dat je goed met mensen omgaat Jan Ligtenberg

Dat Ruurlo bij de zachtaardige Ligtenberg uitkwam om de ploeg door een moeilijke fase te loodsen, was geen toeval. Ruurlo is één van de twee clubs waar hij twee periodes werkzaam was, in totaal vijf jaar. Bij Voorst hield hij het zelfs acht jaar vol. ,,Net zo belangrijk als successen, is dat je goed met mensen omgaat", stelt Ligtenberg. ,,Gelukkig kan ik op zondag, wanneer ik vaak bij één van mijn oude clubs ga kijken, overal nog steeds met een gerust hart binnenlopen. Daar ben ik trots op."

Behalve zachtaardig is Ligtenberg ook een druktemaker, iemand die nogal aanwezig is tijdens de training en wedstrijden en de speelsters flink achter de broek aan zit. ,,Ze vroegen op een gegeven moment of het iets minder kon, omdat ze er zenuwachtig van werden. Ik ben door de jaren heen wel wat rustiger geworden, maar ik zit er graag dicht op omdat ik de speelsters graag beter wil maken."

De oefenmeester wil de groep dus iets kunnen bijbrengen. Wanneer hij dat voor zijn gevoel onvoldoende kan, is het tijd om op te stappen. Ligtenberg mag dan een verenigingsmens zijn, en graag in de kantine blijven hangen om een biertje te drinken na afloop, hij blijft bovenal de trainer.

Quote Ik kon de spelers voor mijn gevoel niet veel meer leren. Dan moet je in mijn ogen eerlijk zijn en stoppen Jan Ligtenberg

Na twee kampioenschappen kwam er in 1996 zodoende een einde aan zijn eerste periode van vier seizoenen bij het naar de derde klasse gepromoveerde Voorst. Het was voor hem de eerste van de in totaal acht clubs die hij als hoofdtrainer aandeed. ,,Het werd te bekend allemaal. Ik kon de spelers voor mijn gevoel niet veel meer leren. Dan moet je in mijn ogen eerlijk zijn en stoppen."

Het was in die dertig jaar niet louter hosanna. Bij Markelo werd hij een paar jaar later dan wel kampioen in de derde klasse, toch schoof de club hem na de degradatie uit de tweede klasse het seizoen erop aan de kant. ,,Ze gingen in zee met een oud-trainer. Daar heb ik toch wel enige tijd last van gehad. Die periode daar was te kort."

Dichter bij huis

De reden om na twee jaar met een voorlopig tweede plaats afscheid te nemen van eersteklasser Klarenbeek, is de leeftijd en reistijd. Die hakt er ondertussen wel in. ,,Dat wordt me allemaal iets te veel, ik wil dichter bij huis."