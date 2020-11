Zak geld is voor DVS’33, HHC en Staphorst doekje voor het bloeden na eliminatie uit de KNVB-beker

KNVB-bekerEen geldbedrag en een startbewijs voor de KNVB-beker in het aanstaande seizoen. Daar moeten de amateurclubs die nog in het bekertoernooi speelden het mee doen. DVS'33, HHC Hardenberg en Staphorst is door de uitsluiting een aantrekkelijk affiche ontnomen. Allemaal heel begrijpelijk, maar ook onbevredigend.

Na de mededeling van Jan Dirk van der Zee, de directeur amateurvoetbal, dat de amateurclubs waren uitgesloten, kwam er woensdag meer uitleg van Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB. De 26 overgebleven clubs krijgen het bedrag vergoed voor de wedstrijd in de eerste ronde - 10.000 euro - plus een extra vergoeding omdat 9 verenigingen zeker de tweede ronde hadden bereikt. Bovendien mogen ze deelnemen aan de KNVB-beker in het seizoen 2021-2022.

Toch staat die vergoeding niet in verhouding tot de geleden schade. ,,Dat bedrag als compensatie is helemaal niet zo relevant’’, stelt Benny Miggels, de voorzitter van Staphorst. Zijn club loopt een herhaling mis van het fascinerende bekerduel tegen PEC Zwolle van 2018 (0-1). ,,In die wedstrijd hadden we 3500 mensen langs de lijn, een enorme sfeer en een enorme omzet. Maar het idee dat we nog een keer zo'n avond zouden krijgen was allang verdwenen. We hadden ook veel liever sportief revanche genomen, op het veld.’’

Vergelijkbare geluiden komen uit Hardenberg, waar HHC een thuiswedstrijd tegen Vitesse had mogen spelen. ,,Reken maar uit: 3000 bezoekers, de premie voor de eerste ronde plus het feit dat we Vitesse hadden verslagen, dat is wel iets meer dan de vergoeding die we nu krijgen’’, zegt voorzitter Bert Beun met een glimlach. ,,Maar ik vind dat de KNVB dit keurig heeft opgepakt.’’ Beun rekent op een bedrag van ruim 16.000 euro. ,,Het is niet te vergelijken met wat we hadden kunnen verdienen. Maar het is niet anders.’’

Nette compensatie

Bij DVS’33 wordt de oplossing van de KNVB ook gewaardeerd. ,,Het is niet het onderste uit de kan, maar wel een nette compensatie’’, zegt voorzitter Aart Goossensen over de 16.923 euro die de club krijgt bijgeschreven. ,,Dat is 10.000 euro voor de eerste ronde en 6.923 euro als compensatie voor de tweede ronde. De KNVB heeft uit solidariteit 180.000 euro over de 26 resterende amateurclubs verdeeld.”



De Ermelose club mist door de beslissing van de KNVB wel een thuiswedstrijd tegen Willem II. ,,Normaal had deze wedstrijd tussen 1000 en 1500 toeschouwers getrokken. Maar een wedstrijd tegen een BVO zonder publiek en zonder groepstraining kun je beter niet voetballen.’’