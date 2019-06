Zalk degradeert na ruime nederlaag tegen Bruchterveld

Het verblijf van Zalk in de derde klasse, is beperkt gebleven tot één seizoen. In het duel met vierdeklasser Bruchterveld moesten zij met 1-4 het onderspit delven. De gasten gaan daardoor naar de finale voor promotie, volgende week op neutraal terrein tegen DKB.