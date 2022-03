Zalk maakt promotiestrijd nóg spannender

tweede klasse Hoofdrol in stadsderby tussen Be Quick’28 en WVF komt nog te vroeg voor zelfbewus­te jonkies

Zowel Be Quick’28 als WVF stapt teleurgesteld van het veld met het verkregen punt door het onderlinge 1-1 gelijkspel. De blauwen van WVF omdat de zege vlak voor tijd uit handen werd gegeven, de roden van Be Quick omdat tegen een laagvlieger dure punten werden verspeeld in de strijd om een plek in de nacompetitie.

