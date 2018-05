Zalk pakt titel na puntverlies VSW

,,Dit is het kampioenschap van het collectief. Een heerlijk gevoel.” Het zijn de woorden van Zalk-trainer Gerrit Hamer na de titel in de vierde klasse. Na de elfde plek van vorig jaar ging Zalk zonder verwachtingen het nieuwe seizoen in. Nadat de eerste periode binnen werd gehaald, leek Zalk een serieuze kanshebber voor de titel te worden. ,,Vanaf toen zijn we er ook vol voor gegaan”, kijkt aanvoerder Jeroen van den Bosch terug. ,,Dat het dan uiteindelijk lukt is fantastisch.”

Tegen SEH had Zalk het wel moeilijk. In de eerste helft golfde het spel op en neer, waarin de thuisploeg de beste kansen kreeg. Aart Schreuder kreeg een opgelegde kans op zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar SEH-doelman Richard Tijssen keerde de strafschop. In de tweede helft zette Gerben Hamer twintig minuten voor tijd Zalk op voorsprong. Tien minuten later deed SEH wat terug via Rijcko Treep, maar Hamer en Schreuder zorgden ervoor dat Zalk de drie punten pakte.

Na het laatste fluitsignaal was het wachten op de uitslag van VSW – ’s-Heerenbroek. De spanning was enorm in Zalk, maar na het 1-1 gelijkspel kon Zalk na 19 jaar weer de platte kar op.