Zalk periodekampioen na pupillenuitslag

Vooraf stond Zalk vijf doelpunten achter op VSW, dat zelf met 0-2 van HTC won. ,,De beer was los, om het zo maar even te zeggen”, aldus een dolblije Zalk-trainer Gerrit Hamer. Zalk begon een halfuur later dan VSW, dus wist Hamer dertig minuten voor het eindsignaal wat er moest gebeuren om de periodetitel te pakken. ,,Toen we 0-8 voorstonden, wist ik dat het kat in ’t bakkie was. De jongens raakten in een flow en speelden het tegen tien man uit.”