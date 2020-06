Zalk verrast met aankopen Alp (KHC) en Ottens (ZAC)

Verdedigende middenvelder Alp (28) heeft met zijn overstap ook zijn eigen club KHC onaangenaam verrast. Vrijdag meldde de eersteklasser nog dat het de selectie rond had. Alp heeft altijd voor de Kampense volksclub gespeeld en is onderdeel van de KHC-familie. In tien seizoenen, waarvan zeven in de eerste klasse, groeide hij dan ook uit tot een zeer gewaardeerde speler.

Naast Alp trekt ook Ottens (27) komend seizoen het geel en zwart van Zalk aan. De Zwollenaar begon met ZAC in de vierde klasse als centrale verdediger, maar de afgelopen jaren was hij spits in de derde en tweede klasse. Ottens was in die periode goed voor 25 doelpunten.