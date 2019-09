Zalk verwelkomt Hatto Heim-keeper Mensink en ziet Ezzat terugkeren

hoofdklasse a Alcides trekt goede gevoel na derbywinst niet door, MSC herstelt zich juist

19:00 Was geel-zwart Meppel vorige week na de 3-0 zege op MSC in hogere sferen, na de 3-2 nederlaag tegen Leonidas van zondag is daar weinig meer van over. MSC herstelde zich wel van de oorveeg van de buurman en won thuis van Velsen: 2-1. Daardoor is MSC middenmotor, iets dat Alcides eerst nog maar eens moet zien te realiseren.