Zandink na nieuwe zeperd MSC: ‘Ik ben geen wegloper’

malaise in meppelMSC is overduidelijk keihard toe aan de winterstop. Tegen SJC uit Noordwijk gaan de Meppelers andermaal de boot in: 0-4. Trainer Berry Zandink: ,,Al na dertig seconden is het gespeeld. Dit is nooit een wedstrijd geweest.”

De oefenmeester van MSC moet na afloop zoeken naar woorden, waar hij doorgaans zijn praatje uitgebreid klaar heeft. ,,Als je zo begint, dan mogen we blij zijn dat het bij rust slechts 0-4 is”, doelt Zandink op de eerste helft die hij een ,,verschrikking” noemt.

Hij vervolgt: ,,Als je onderaan staat en je hebt niet eens de bereidheid om met je man mee te lopen, tja, dan kunnen we beter de punten maar cadeau doen aan de tegenstander en niet eens meer voetballen.”

‘Je laat je iedere week voor schut zetten’

Het zijn harde woorden over het optreden van zijn ploeg. ,,Maar zo machteloos voelt het wel”, verduidelijkt hij. ,,Ja, natuurlijk verwondert het nog. Je laat elkaar continu zakken. Daar verbaas ik mij echt over. Zolang we niet aan het voetballen zijn kunnen de jongens goed met elkaar opschieten. Maar je laat je iedere week voor schut zetten. Natuurlijk komen we kwaliteit tekort, maar dat kun je deels wel compenseren door in ieder geval alles te geven. We hebben er een paar bij die dat blijkbaar niet op kunnen brengen.”

Los zand

Andermaal een pijnlijke middag dus voor MSC. Zandink: ,,Fijn dat het nu winterstop is. Dan kunnen we hopelijk de boel herpakken. De andere uitslagen van vandaag waren niet eens zo gek voor ons. We moeten zelf onze wedstrijden gaan winnen”, aldus de oefenmeester.

Wat hem drijft om door te gaan? ,,Ik ben geen wegloper. Ik neem aan mijn jongens ook niet. We zullen ons moeten herpakken. Naar onze mogelijkheden voetballen we al wel. Maar als je als los zand in het veld staat, niet meeloopt met de man, ‘basisdingen’, dan ga je geen wedstrijden winnen. We hopen dit nog te kunnen veranderen, daarvoor zijn we aangesteld”, aldus de teleurgestelde trainer. ,,Je kookt van binnen. We zetten onszelf elke keer voor schut. Uiteindelijk ben ik daar verantwoordelijk voor.”