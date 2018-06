Zaterdagtak MSC-Amslod naar vierde klasse

Voor trainer Yves Heskamp, die naar het Nieuwleusense USV vertrekt, een prachtig afscheid. De voormalige spits van onder meer SC Genemuiden voelde zich na afloop de koning te rijk wegens het vele handen schudden. ,,Dit is top, man. Grandioos. Vorig seizoen heb ik met Peter Smid dit team opgezet, omdat de stap naar het zondagteam in de hoofdklasse te groot was. We hebben alle ruimte gekregen van MSC en dit is het resultaat. Ik ben trots op dit team. Een dikke pluim voor iedereen.”