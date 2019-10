Zaterdagtak MSC dendert door en verpulvert Blokzijl

TWEEDE DIVISIE HHC laat kans op tweede plaats liggen door puntver­lies tegen Rijnsburg­se Boys (3-3)

19:06 Drie keer neemt HHC Hardenberg de leiding in het meeslepende duel tegen Rijnsburgse Boys, toch is het niet voldoende voor de overwinning: 3-3. Trainer Gert Jan Karsten moet constateren dat zijn team de kans laat liggen om de tweede plaats te pakken in de tweede divisie.