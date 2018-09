Zaterdagtak Steenwijker Boys debuteert met dompertje

Gedoe alom was er rondom de start van het duel, want het aanvangstijdstip werd flink verschoven. Een jeugdwedstrijd van d'Olde Veste'54, met wie de Steenwijkers de velden moeten delen, liep uit door een tijdelijke staking. Uiteindelijk trapten beide teams na vijf uur af, ruim een half uur later.

Maar Steenwijker Boys leek er geen last van te hebben, want binnen vijf minuten was de eerste zaterdaggoal van de vereniging ooit al gemaakt. Justin Kuiper was de gelukkige.