Zeer pijnlijke nederlaag Voorwaarts Twello in seizoensopener

Voorwaarts had slechts twaalf minuten nodig om de hernieuwde kennismaking met de eerste klasse met een treffer op te luisteren. Een vloeiende combinatie door het centrum belandde via aanvoerder Rick Timmermans bij de op het oude honk teruggekeerde Bruce Schotman. De spits tikte beheerst zijn eerste doelpunt binnen en dat leuk de opmaat voor een heerlijke middag.

De spelers van Voorwaarts domineerden de wedstrijd volledig, maar verzandden in de jacht op persoonlijk succes. Daarom lukte het niet om afstand te nemen van een op het oog geslagen tegenstander en dat brak de thuisploeg gruwelijk op in het vervolg van de wedstrijd.

Kort na rust lag matig verdedigen ten grondslag aan de gelijkmaker en het was in de minuten kort na dat doelpunt aan verschillende uitstekende reflexen van keeper Yoel Finke te danken dat TVC niet direct afstand nam.

Voorwaarts kreeg nog wel de beste kans van de wedstrijd via Joey Teering, maar uiteindelijk was het een kapitale verdedigingsfout van Matthijs Kamphuis die de beslissing bracht. Zijn kopbal terug op zijn doelman was te kort en kon simpel binnen getikt worden.