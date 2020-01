Zeewolde en Rood Wit komen niet verder dan gelijkspel

Na een kwartier spelen mag Ramazan vogelvrij aanleggen en het leder valt wel heel fraai via de deklat achter doelman René van Hemel binnen: 1-0. Zeewolde is voetballend heer en meester maar verzuimt om het duel in een vroeg stadium te beslissen. De bedrijvige Jan Struijk vormt een continu gevaar voor de Putter ploeg en dat levert Rood Wit ook de eerste gele kaart van de wedstrijd op. Mark Doppenberg haalt een veel belovende aanval eruit maar glijdt wel heel hard door op Struijk.

Na de charge van Doppenberg komt Rood Wit wel wat beter in de wedstrijd. Eerst verdwijnt een schot van Van Nieuwenhuizen nog in het zijnet. Na een klein half uur spelen is daar wel de gelijkmaker. Een snel genomen vrije trap van Rood Wit lijkt in eerste instantie nog verijdeld te worden door doelman Romero Butz. De doelman komt ver uit zijn goal, maar schiet de bal in de voeten van Wijnand van Pijlen. De nummer tien van Rood Wit bedenkt zich niet en plaatst de bal op formidabele wijze van 35 meter in het lege doel. Zeewolde krijgt hierna nog een aantal kopkansen via Ronald Hoek, maar van Hemel houdt zijn ploeg op de been.

In het tweede bedrijf komt Rood Wit nog maar sporadisch in het spel voor. Maar bij Zeewolde is het beste van het spel er ook wel af. Struijk is met een schuiver vlak voor tijd nog het dichtst bij de winnende treffer maar de goed keepende Van Hemel blijkt vandaag een te grote sta in de weg.