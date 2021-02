Zeewolde hengelt Pelgrum en Sijtsma van Nunspeet binnen

Ook Flevoland­se voetbal­lers hebben alterna­tief: de Rixax Competitie

10 februari Ook de amateurvoetballers in Flevoland gaan niet stilzitten als de KNVB besluit dat er geen competitie meer wordt gespeeld. In navolging op de Rixax Knock Out Cup wordt er dan een alternatieve competitie opgestart.