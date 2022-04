Zeewolde vaart rustiger water binnen, ambities in Flevoland blijven groot

Zeewolde was nog niet zo heel lang geleden de trotse koploper in de derde klasse B, maar is afgegleden naar de vierde plek op de ranglijst. Toch blijft de doelstelling onveranderd: promoveren naar de tweede klasse. Het contrast met het begin van dit seizoen is enorm. Zeewolde speelde frivool voetbal in de voorbereiding en schoot ook in de competitie uit de startblokken. Er is ondertussen wel wat gebeurd bij de club uit zuidelijk Flevoland. Zo gingen hoofdtrainer Peter Epe en Zeewolde onlangs ‘in goed overleg’ na bijna vier seizoenen trouwe dienst uit elkaar. Maar van ‘crisis’ is geen sprake, zo verzekerde voorzitter Ger Blom. ,,Zo voelt het helemaal niet en dat is ook niet zo. Het vertrek van Peter heeft uiteraard wel invloed gehad. Daarbij, als je bepaalde verwachtingen hebt en je ziet ons vlaggenschip steeds verder afglijden, dan doet dat tuurlijk wel wat met de club.’’