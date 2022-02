Zege HHC bij IJsselmeervogels, Berkum haalt flink uit tegen ONS

Tweede divisie

HHC Hardenberg is op indrukwekkende wijze begonnen aan de tweede helft van de competitie. In Bunschoten-Spakenburg kreeg IJsselmeervogels geen kans. De thuisclub schoot twee keer op doel, dat was het dan. HHC, met Jesper Drost als centrale aanvaller, had wel moeite om het overwicht om te zetten in kansen. Drost had echter de sleutel in handen. Met een slimme steekpass zette hij Gersom Klok voor de keeper, na rust scoorde hij zelf na een voorzet van Matthijs Hardijk. ,,Duidelijk een wedstrijd tussen een team met en een team zonder vertrouwen’’, concludeerde coach Bert van Hunenstijn, die met zijn team mee gaat spelen voor de tweede plaats. Het was wel een hard gelag voor de Zwolse trainer Gert Peter de Gunst van ‘de Rooien’. ,,Van alles wat ik de laatste weken van mijn ploeg heb gezien, heb ik nu niks terug gezien. HHC zette ons vast en we kwamen er niet uit.’’