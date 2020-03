Zege komt Scheerwolde niet aanwaaien

Het was de wind die zondag zo hard over het matige veld blies, dat de ploeg met tegenwind er een tegenstander bij had. Voor rust profiteerde Scheerwolde daarvan, na rust Giethoorn, dat toen kans na kans kreeg, maar de bal er maar niet in kreeg. Aan de andere kant werd een onnodige overtreding gemaakt, waardoor Scheerwolde een strafschop mocht nemen. Dat leidde na afloop tot een balende en boze Auke Takens, de trainer van Giethoorn. ,,Zo’n domme overtreding”, foeterde hij.