Zegereeks Ens doorbroken na gelijkspel

Dennis Wolfs was na een goede actie dicht bij een treffer, maar Woudsend-doelman Wibout Reekers bracht goed redding. Twee minuten later bracht Tony Sleurink de thuisploeg op fenomenale wijze op gelijke hoogte. Kay Mannes zette voor en Sleurink volleyde de bal met buitenkant rechts in de verre hoek. In de laatste tien minuten zetten beide ploegen vol in op het winnende doelpunt, maar het bleef bij 1-1.