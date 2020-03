Zelf trainen in coronatijd? ‘Vrijheid voor de spelers’

#stayathomechallenge

Op social media gaat het sinds de nieuwe coronamaatregelen van de overheid rond: de #stayathomechallenge. Voetbalplatform 433 begon ermee. Je wast je handen en tegelijkertijd probeer je een bal hoog te houden. Het is een ware hit en al snel volgden verbasteringen.

Neem Casper Fennema, jeugdtrainer bij asv Dronten. Hij heeft JO13-1 onder zijn hoede en voor dat team verzon hij enkele challenges. Op iedere wedstrijd- of trainingsdag doen zijn spelers een opdracht, waarmee ze punten kunnen verdienen. Aan het einde van de rit krijgt de winnaar een klein prijsje.

Quote De jongens vinden het hartstikke leuk en de eerste filmpjes komen binnen. Het is een mooie invulling Casper Fennema, trainer asv Dronten JO13-1

,,Ik had heel graag groepsactiviteiten gepland, maar dat gaat gewoon niet”, weet Fennema. ,,Ik zag het idee bij jeugdtrainers van Be Quick en ONS Sneek en heb er mijn eigen draai aan gegeven. De jongens vinden het hartstikke leuk en de eerste filmpjes komen binnen. Het is een mooie invulling, maar ik ga de spelers ook nog een schema sturen. Het is wel de bedoeling dat ze fit blijven. Kracht, een stukje conditie, dat soort dingen.”

Hardlopen gaat gewoon door

De hardlopers worden in de sport nog het minst getroffen door de coronacrisis. Bij de BB-lopers uit Zwolle zijn groepstrainingen afgelast, maar op individuele basis is het prima mogelijk schema’s te volgen. De enige vraag is: waar doe je het voor? ,,Ja, dat is de vraag. Er zijn zeker atleten die een doel nodig hebben om te trainen. Dat is nu even lastig, want er zijn geen wedstrijden”, weet Erik Slomp, trainer bij de Zwolse hardloopvereniging. ,,Maar verder gaat het door. We hebben wel gevraagd elkaar niet op te zoeken, maar individueel te trainen. Dat is prima te doen.”

Quote Ga in ieder geval niet te hard van start, anders ben je zo gebles­seerd. Erik Slomp, hardlooptrainer

Nederland moet op zoek naar alternatieven om te sporten en wat dat betreft zal hardlopen hoog op het lijstje staan. Heeft Slomp nog tips? ,,Doe het rustig aan, misschien kun je hardlopen afwisselen met fietsen. Ga in ieder geval niet te hard van start, anders ben je zo geblesseerd.”

Vrijheid in Staphorst

Ook de voetballers van Staphorst staan stil, activiteit in groepsverband is er niet. De koploper van de hoofdklasse B moet het doen met individuele trainingen, vertelt hoofdtrainer Paul Weerman. ,,Ik denk dat ik een volwassen groep heb, met spelers die vanuit zichzelf proberen fit te blijven. Ik ga wel wat schema’s in de groepsapp zetten, want voor de één is het makkelijker iets te bedenken dan voor de ander. Maar de spelers krijgen de vrijheid om het zelf in te vullen.”