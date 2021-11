Zevende zege op rij voor FC Zutphen, Sportclub Deventer met 9-0 te sterk voor UD en Blauw Wit ‘66 verslaat Gorssel

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen heeft met ruime cijfers verloren van ZAC. Be Quick blijft zodoende de hekkensluiter in 2H. Trainer Wilco Klop baalde van de nederlaag. ,,Als je zelf de kansen niet benut, doet de tegenstander dat wel”, had Klop gezien. ,,In het begin ging het best gelijk op en stond het 1-1. Na een keuze van de scheids of de bal in of uit was kregen we voor rust met pech nog een goal tegen. In de tweede helft werden we steeds gecounterd maar hadden we nog wel kansen. Na de rode kaart van Samad Ezafzafu was het wel over.”