Zoals verwacht: CSV'28 werkt aan het doelsaldo tegen Storica

Op dat moment was de ban gebroken. Binnen een minuut viel ook de 0-2, door Mohammed el Bouhni. Het zou niet zijn laatste goal van de wedstrijd zijn: hij scoorde in totaal vijf keer, teamgenoot Lahzal maakte er drie. De eerste helft bleef het bij 0-3, in het tweede bedrijf was het prijsschieten. ,,Conditioneel komen wij elke week tekort”, was trainer Chris Sorries na afloop duidelijk. ,,En natuurlijk is het jammer dat in de eerste helft onze kansen er niet in vliegen. We hadden ook op voorsprong kunnen komen.”