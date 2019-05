Zomerdijk en Maghri nieuw bij Zwolsche Boys

Zomerdijk en Maghri trainen al enige tijd mee met de selectie van Bart Ester, vanaf volgend seizoen is het tweetal speelgerechtigd. Zomerdijk volgt vriend Kevin Westerbeek naar sportpark Jo van Marle. Westerbeek maakte afgelopen zomer de overstap van Be Quick’28 naar Zwolsche Boys. Maghri is een 33-jarige verdediger. Hij is in Zwolle komen wonen en hij speelde hiervoor voor SC Angelslo, VV Emmen en VVJ in Utrecht.