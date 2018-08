Zondagliefhebber Frank Brok maakt zijn zaterdagdebuut

Met het aanmelden van een standaardelftal voor de zaterdagcompetitie wil de club inspelen op een landelijke trend. ,,Steeds meer clubs gaan op zaterdag spelen. Tien jaar terug had Helios nog tien seniorenelftallen op zondag, nu nog maar drie. Met het nieuwe elftal erbij komen we op vijf teams op zaterdag. Of op termijn alle teams op zaterdag gaan spelen, is de vraag. Persoonlijk vind ik voetballen op zondag nog altijd het mooiste. Maar in ons achterhoofd houden we rekening met zo'n scenario."