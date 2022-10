Zondagsschot van Veldman levert Go-Ahead Kampen op zaterdagmiddag punt op tegen asv Dronten

districtsbeker Nunspeet zit in de opbouwfase maar komt nog tekort voor een goed bekerresul­taat

Heel even mocht Nunspeet hopen dat er wellicht een strafschoppenserie aan te pas moest komen in de bekerwedstrijd tegen vierdedivisionist Berkum. Maar de Zwollenaren beslechtten het pleit in een tijdsbestek een paar minuten voor tijd: 1-3.

22 oktober