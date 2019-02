Zondagtak FC Zutphen stijgt naar derde plaats na simpele zege

Tevens doet de ploeg van trainer Mark Severin nog volop mee om een periodetitel te bemachtigen. De uitslag geeft echter een vertekend beeld van het verloop van het treffen, want Ratti/Socii was in grote delen van de strijd gelijkwaardig aan de Zutphenaren.

,,We hebben de mazzel dat met Nick ten Have een prima keeper in het doel staat, die ons vaak op beslissende momenten overeind houdt", zegt Severin na tijd.

Trainer Ronnie Baten van Ratti/Socii vond dat zijn formatie wat pech had gehad. ,,We waren niet minder dan de tegenstander. Ik vond het onterecht puntenverlies, want op basis van het veldspel hadden we meer verdiend.”