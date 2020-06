Zondagtak Willemsoord spartelt weer om te overleven, de selectie is te klein

CRISISNet als twee jaar geleden is het code rood voor de zondagtak van VV Willemsoord. Als er niet snel 2 of 3 spelers bij de groep aansluiten, kan het weleens einde verhaal zijn. ,,Het is een heel dun lijntje, maar er is nog hoop.”

Juist in het jaar waarin Willemsoord – van origine een zondagclub – stilstaat bij het negentigjarige jubileum, dreigt het mis te gaan voor de zondagtak. Al een paar jaar is de situatie penibel, maar met het nodige kunst- en vliegwerk kwam het telkens wel goed. Net als in 2018 is het nu andermaal vijf voor twaalf. Overkomt de club dat, of had er iets aan gedaan kunnen worden?

,,Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan wat binnen ons bereik lag”, vertelt voorzitter Bert Dedden. Twee jaar geleden werd op de valreep een rits nieuwe spelers gepresenteerd. Aan de ene kant is de club daar dankbaar voor, maar: ,,We waren destijds totaal niet kritisch op wat er bij ons binnen kwam. Iemand die ooit tien jaar geleden nog gevoetbald had, kon meedoen. Dat zijn vaak toch mensen die na een paar wedstrijden weer stoppen”, aldus Dedden. ,,We konden ook niet kritisch zijn, want we waren allang blij dat we verder konden.”

In het net voorbije seizoen zag het er allemaal goed uit. De zondagtak had de beschikking over voldoende spelers en qua resultaten (tiende plaats in 5A) viel het volgens Dedden allemaal niet tegen.

Inventarisatie

Alles is de afgelopen periode in het werk gesteld om de groep weer op peil te krijgen. Dedden heeft in de coronaperiode al geïnventariseerd binnen de selectie. ,,Ook is de situatie voldoende wereldkundig gemaakt”, meent de voorzitter. ,,Er is bovendien gezocht naar spelers en we hebben de vraag om versterkingen binnen de groep zelf neergelegd.”

Welgeteld heeft Willemsoord nu 16 man op papier staan voor het nieuwe seizoen. Te weinig, geeft Dedden aan, gezien de werksituatie van enkelen en met oog op blessures en schorsingen. ,,We hebben twee of drie spelers nodig, dan kunnen we verder.”

Quote Het is een lastige situatie, maar we gaan uit van een klein wondertje Bert Dedden, VV Willemsoord