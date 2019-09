Zondagvoetbal steeds meer buitenspel. Erg? Nee hoor: ook de kantine scoort beter op zaterdag

'In 89 jaar zondagvoetbal hebben we niet zoveel bereikt als in 16 jaar zaterdagvoetbal'', zegt Tjibbe van Dijk, voorzitter van KHC. De club zat in een neerwaartse spiraal en koos in 2003 voor een overstap met het standaardteam. Met succes, want de Kampenaren klommen omhoog van de kelder van het amateurvoetbal naar de eerste klasse. Waar de club vlak voor de overstap 270 leden had, zijn dat er nu 450. ,,We zitten bijna op de 500 leden, wat we graag willen. Ik vraag mij af of wij nog hadden bestaan als we niet waren overgestapt'', stelt Van Dijk.