Zonder Kuurman wint Alcides voor zesde keer op rij niet, ditmaal is SDO te sterk

Niemer hoopt dat de bodem van de gifbeker bereikt is, want zoals hij Alcides zondagmiddag zag spelen in Bussum, deed hem pijn aan de ogen. ,,De frustratie was groot op de bank. We hadden wel iets van zestig procent balbezit, maar hebben een heel slechte partij op de mat gelegd. Aanvallend hebben we heel weinig gebracht en we kregen de goals heel gemakkelijk tegen. Slechter dan dit kon het niet”, vond Niemer, die SDO al na zeven minuten zag profiteren van een enorme blunder van keeper Xander Jager. Nick Kuiper bracht de bezoekers ruim een kwartier voor tijd langszij, maar door opnieuw een ongelukkige tegengoal (een vrije trap die er via de muur inging) keerden de Meppelers met lege handen huiswaarts.