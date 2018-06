Zutphenaar Mengerink speler van het jaar in tweede divisie

De verkiezing werd gehouden door de website voetbal247, die de tweede divisie nadrukkelijk volgt. Hoewel de doelpuntenproductie van Mengerink aan het einde van de competitie wat stagneerde, was de oud-speler van FC Zutphen, SDV Barneveld en het Engelse Barnet van cruciaal belang voor Katwijk. Zowel de redactie van de voetbalwebsite als de publieksstemmers waren unaniem in de uitverkiezing van Mengerink, die in juli de gouden schoen in ontvangst mag nemen.