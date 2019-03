Zutphenaar Nahimana reist nu wél naar Burundi voor interlands

LINKSPOOT VAN BE QUICKEin-de-lijk, het is zover. Na twee eerdere mislukte pogingen reist Moussa Nahimana donderdag naar Burundi om zijn debuut te maken voor een vertegenwoordigend elftal van het Afrikaanse land. De speler van Be Quick Zutphen is opgeroepen voor Burundi onder 23 en hoopt ook overgeheveld te worden naar het hoogste team, dat de laatste kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup speelt.

,,Ik ben blij en vooral opgelucht”, zegt linkspoot Nahimana, die zich vastklampt aan het gezegde drie keer is scheepsrecht. De 21-jarige voetballer uit Zutphen werd immers al twee keer eerder opgeroepen door zijn vaderland, even zo vaak kwam er een kink in de kabel.

Paspoort

In oktober was hij al in Afrika toen zijn paspoort niet geschikt bleek om te mogen spelen voor zijn land. Dat probleem werd getackeld, maar toen Nahimana in november weer een invitatie kreeg, had de Burundese voetbalbond geen geld voor een vliegticket.

Ook dat laatste obstakel is nu uit de wereld. ,,Al geloofde ik het pas echt toen ik het ticket dinsdag in handen had”, zegt Nahimana lachend. ,,Toen ik de uitnodiging kreeg, werd gezegd dat alle kosten vergoed konden en zouden worden, maar ik heb desondanks in onzekerheid gezeten tót ik het tastbare bewijs had.”

Linksback

Nahimana, die in het verleden in de jeugd bij Go Ahead Eagles speelde en als opkomende linksback in beeld is bij Burundi, speelt met Onder 23 op woensdag 20 maart en op dinsdag 26 maart tegen de leeftijdgenoten van Congo. Tussendoor zit hij mogelijk bij de selectie van het ‘grote’ Burundi, dat op 23 maart Gabon treft.

,,Dat zal vooral afhangen van de eerste wedstrijd van Onder 23”, heeft de Zutphenaar te horen gekregen. ,,Als ik daarin een goede indruk maak, zal ik er tegen Gabon vermoedelijk bij zijn.”

Afrika Cup

Burundi heeft nog een kans op kwalificatie voor het toernooi om de Afrika Cup. Bij winst op Gabon én verlies van koploper Mali is Nahimana’s land winnaar van groep C. Maar Mali stuit op Zuid-Sudan, dat in vijf duels nog geen punt pakte en niet in staat lijkt Burundi aan plek 1 te helpen.

Jammer voor Nahimana en co, maar de vreugde van de linkspoot over zijn nakende debuut lijdt er niet onder. Al kampt de speler van Be Quick wel met dubbele gevoelens.

Topper tegen Dieren

,,We spelen zaterdag de topper in de derde klasse tegen Dieren. Winnen we, dan is de titel dichtbij. Maar ja, ik moet donderdag al weg om met de ploeg te trainen. Het liefst deed ik bij beide, maar dat is helaas niet mogelijk.”