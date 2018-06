ZVV'56 stuurt Terwolde naar vijfde klasse

ZVV'56 is nog in de race voor handhaving in de vierde klasse. Tegen Terwolde werd verdiend, maar geflatteerd met 4-0 gewonnen. Voor de club aan de boorden van de IJssel blijft het avontuur in de vierde klasse daardoor beperkt tot één seizoen.