Zwaarbevochten handhaving voor Alcides, kampioensfeest in Dronten en periodetitel voor HHC

Tweede divisie

HHC Hardenberg heeft het seizoen afgesloten met een recordaantal punten (62) en een tweede plaats. In de strijd om het spreekwoordelijke zilver wordt Kon. HFC na rust aan flarden gespeeld: 3-1. Dat heeft met name te maken met de invalbeurt van Jesper Drost, die vanwege een vakantie op Fuerteventura aan de kant is begonnen. Drost tekent zelf voor 2-0 en legt de 3-0 neer voor Thomas Reinders. Omdat Rob van der Leij in de slotfase een penalty mist is de oud-speler van PEC Zwolle, Groningen en Heracles ook nog eens de clubtopscorer geworden (14 treffers). ,,Er is toch meer uitgekomen dan ik had verwacht, de statistieken zijn goed. Ik wilde graag belangrijk worden voor het team, ook al is het dan twee niveaus lager dan ik de laatste jaren gespeeld heb.’’

Omdat HHC naast de tweede plaats ook de derde periodetitel grijpt (25 uit 11, 1 punt meer dan Katwijk) slaan de oranjehemden de eerste ronde van de KNVB-beker over.

HHC Hardenberg - Kon. HFC 3-1 (0-0). 47. Ashwin Manuhutu 1-0, 66. Jesper Drost 2-0, 84. Thomas Reinders 3-0, 90. Gerry Vlak 3-1. Bijzonderheid: 75. Rob van der Leij (HHC) mist strafschop, HHC pakt derde periodetitel.