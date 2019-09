Zware klus voor Flevo Boys in eerste ronde districtsbeker

HHC Hardenberg strandt in tweede voorronde KNVB-be­ker na krankzinni­ge strafschop­pen­se­rie

25 september In 2008 waren het Go Ahead Eagles en Feyenoord. In het seizoen 2015/2016 NEC en AZ. Maar daar komt in 2019 Roda JC niet bij. HHC Hardenberg kon dinsdagavond in Veen de goede competitievorm niet doortrekken en verloor in de tweede voorronde van de KNVB-beker van hoofdklasser Achilles Veen, na een krankzinnige strafschoppenreeks van liefst 26 penalty’s: 12-11.